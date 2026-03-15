"Манчестер Юнайтед" нанес "Астон Вилле" третье поражение подряд - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Астон Виллу" в матче 30-го тура АПЛ — 3:1.

По голу у хозяев забили Каземиро (53-я минута), Матеус Кунья (71-я) и Беньямин Шешко (81-я). Единственный мяч гостей на счету Росса Баркли (64-я).

"Манчестер Юнайтед" (54 очка) занимает третье место в АПЛ. "Астон Вилла" (51) потерпела третье поражение подряд и идет четвертой в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Ноттингем Форест" и "Фулхэм" сыграли вничью — 0:0, "Кристал Пэлас" и "Лидс" также разошлись миром, не сумев распечатать ворота друг друга.