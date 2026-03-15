"Эспаньол" в меньшинстве проиграл "Мальорке"

15 Марта 2026 19:16
"Эспаньол" на выезде уступил "Мальорке" в матче 28-го тура испанской Ла Лиги — 1:2.

Счет на 36-й минуте открыл полузащитник гостей Шарль Пикель. На 54-й минуте он получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.

"Мальорка" отыгралась благодаря голу Пабло Торре на 65-й минуте. Победу хозяевам принес мяч Самуэля Кошты на 88-й минуте.

"Эспаньол" (37 очков) продлил серию без побед до 11 матчей и занимает седьмое место в Ла Лиге.

"Мальорка" (28 очков) прервала серию из пяти игр без побед и поднялась на 16-ю позицию в турнирной таблице.

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" нанес "Астон Вилле" третье поражение подряд
20:02
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нанес "Астон Вилле" третье поражение подряд

"Манчестер Юнайтед" занимает третье место в АПЛ
Махир Эмрели помог "Кайзерслаутерну" одержать разгромную победу - ВИДЕО
19:28
Мировой футбол

Махир Эмрели помог "Кайзерслаутерну" одержать разгромную победу - ВИДЕО

Азербайджанский форвард поставил финальную точку в матче
Еще три иранские футболистки решили вернуться в страну из Австралии
18:56
Мировой футбол

Еще три иранские футболистки решили вернуться в страну из Австралии

2 марта женская сборная Ирана по футболу не стала исполнять гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии
"Дженоа" на выезде обыграл "Верону" в Серии А
18:18
Мировой футбол

"Дженоа" на выезде обыграл "Верону" в Серии А

"Верона" остается на дне турнирной таблицы
Финалиссима между Испанией и Аргентиной отменена
17:35
Мировой футбол

Финалиссима между Испанией и Аргентиной отменена

УЕФА и КОНМЕБОЛ не смогли договориться о дате и месте проведения матча

"Бавария" осталась без голкиперов перед матчем Лиги чемпионов
17:15
Мировой футбол

"Бавария" осталась без голкиперов перед матчем Лиги чемпионов

Все вратари мюнхенского клуба получили травмы

Самое читаемое

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах
Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала
13 Марта 14:15
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Невеста Тимотеуш Пухача пригласила предполагаемую любовницу на свое шоу