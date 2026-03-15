"Эспаньол" в меньшинстве проиграл "Мальорке"

"Эспаньол" на выезде уступил "Мальорке" в матче 28-го тура испанской Ла Лиги — 1:2.

Счет на 36-й минуте открыл полузащитник гостей Шарль Пикель. На 54-й минуте он получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.

"Мальорка" отыгралась благодаря голу Пабло Торре на 65-й минуте. Победу хозяевам принес мяч Самуэля Кошты на 88-й минуте.

"Эспаньол" (37 очков) продлил серию без побед до 11 матчей и занимает седьмое место в Ла Лиге.

"Мальорка" (28 очков) прервала серию из пяти игр без побед и поднялась на 16-ю позицию в турнирной таблице.