Финалиссима между Испанией и Аргентиной отменена

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины отменен по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Как сообщает İdman.Biz, стороны не смогли согласовать условия проведения встречи, несмотря на несколько предложенных вариантов.

Одним из вариантов было проведение матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в изначально запланированную дату с равным распределением болельщиков обеих команд на трибунах. Однако аргентинская сторона отклонила это предложение.

Также рассматривалась возможность провести Финалиссиму в два этапа: первый матч в Мадриде 27 марта, а ответную игру в Буэнос-Айресе во время международного окна перед Евро-2028 и Кубком Америки. Этот вариант также не был принят.

Позднее УЕФА предложил провести игру на нейтральном стадионе в Европе 27 или 30 марта, но и это решение не устроило аргентинскую федерацию.

В итоге аргентинская сторона предложила провести матч после чемпионата мира, однако у сборной Испании на этот период не оказалось свободных дат. Позже Аргентина выразила готовность сыграть только 31 марта, но эта дата также оказалась недоступной, после чего было принято решение отменить матч.