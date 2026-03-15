15 Марта 2026 17:35
Финалиссима между Испанией и Аргентиной отменена

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины отменен по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Как сообщает İdman.Biz, стороны не смогли согласовать условия проведения встречи, несмотря на несколько предложенных вариантов.

Одним из вариантов было проведение матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде в изначально запланированную дату с равным распределением болельщиков обеих команд на трибунах. Однако аргентинская сторона отклонила это предложение.

Также рассматривалась возможность провести Финалиссиму в два этапа: первый матч в Мадриде 27 марта, а ответную игру в Буэнос-Айресе во время международного окна перед Евро-2028 и Кубком Америки. Этот вариант также не был принят.

Позднее УЕФА предложил провести игру на нейтральном стадионе в Европе 27 или 30 марта, но и это решение не устроило аргентинскую федерацию.

В итоге аргентинская сторона предложила провести матч после чемпионата мира, однако у сборной Испании на этот период не оказалось свободных дат. Позже Аргентина выразила готовность сыграть только 31 марта, но эта дата также оказалась недоступной, после чего было принято решение отменить матч.

İdman.Biz
