"Манчестер Сити" худший в АПЛ по голам после замен

15 Марта 2026 16:31
Футбольный клуб "Манчестер Сити" занимает последнее место в английской Премьер-лиге по количеству голов, забитых игроками, вышедшими на замену в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистику Squawka, на данный момент футболисты "Сити", появлявшиеся со скамейки запасных, забили лишь один мяч. Лучший показатель в этом компоненте демонстрирует "Арсенал", у которого уже 11 таких голов.

В матче 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 1:1. В то же время "Арсенал" обыграл "Эвертон", а победу лондонцам принесли футболисты, вышедшие на замену. Виктор Дьекереш отличился на 89-й минуте, а 16-летний полузащитник Макс Доумэн установил окончательный счет на 90+7-й минуте.

После 20 туров "Арсенал" лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 70 очками. "Манчестер Сити" занимает второе место, отставая на девять очков, при этом имея один матч в запасе.

İdman.Biz
