Роналду обратился к игрокам "Аль-Насра"

15 Марта 2026 12:30
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к своим партнерам по команде после крупной победы над "Аль-Халиджем" в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Аль-Насра". Сам Роналду не принимал участия в матче из-за повреждения подколенного сухожилия.

После игры португальский форвард поддержал команду в социальных сетях.

"Я горжусь вами. Двигаемся только вперед", - написал Роналду.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 40-летний нападающий провел 22 матча, в которых забил 21 гол и сделал две результативные передачи. Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года.

