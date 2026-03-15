Лапорта подал жалобу на соперника перед выборами в "Барселоне"

Действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта подал жалобу на своего конкурента Виктора Фонта накануне выборов главы клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena SER, Лапорта обратился в избирательную комиссию, заявив, что его соперник нарушил так называемое "правило молчания" в день голосования. По мнению нынешнего президента, Фонт рассылал членам клуба сообщения с призывом поддержать его на выборах.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 15 марта. На пост главы каталонского клуба претендуют Жоан Лапорта и Виктор Фонт.

Отметим, что Лапорта занимает должность президента "Барселоны" с марта 2021 года. Сегодня же команда Ханса-Дитера Флика проведет матч 28-го тура Ла Лиги против "Севильи".