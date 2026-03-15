Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026

Сборная Ирана может не принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, в случае отстранения иранской команды ее место на турнире, вероятно, получит другая сборная из Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Основным кандидатом на замену считается сборная Ирака. 31 марта иракская команда должна сыграть в финале межконтинентального плей-офф против победителя противостояния Боливия - Суринам. Если Ирак проиграет этот матч и не сможет пробиться на чемпионат мира, именно он может получить путевку на турнир вместо Ирана.

Если же сборная Ирака выиграет плей-офф и квалифицируется на чемпионат мира напрямую, следующим претендентом станет команда Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее сборная ОАЭ уступила Ираку в финале азиатской квалификации и находится следующей в очереди среди представителей AFC.