"Ливерпуль" активировал опцию по продлению контракта с Алисоном

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер продолжит выступать за английский клуб. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, руководство "красных" воспользовалось опцией в контракте и продлило соглашение с 33-летним бразильским голкипером еще на один сезон.

Алисон перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года из "Ромы". Сумма трансфера тогда составила € 62,5 млн. За время выступлений в составе мерсисайдцев бразилец провел 330 матчей, пропустил 302 мяча и в 136 играх сумел сохранить ворота "на ноль".

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость вратаря в € 17 млн.