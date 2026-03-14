14 Марта 2026 22:34
Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании отменена - СМИ

Организаторы Финалиссимы отменили проведение матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки в 2026 году, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, официальное объявление об отмене проведения игры ожидается в ближайшее время.

Изначально матч должен был состояться в Катаре, но игру решили перенести из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Позже сообщалось, что матч может пройти на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Испании, но аргентинская сторона выступила против этого варианта из-за нежелания играть на стадионе соперника.

İdman.Biz
Новости по теме

"Арсенал" обыграл «Эвертон» благодаря двум голам в концовке - ОБНОВЛЯЕТСЯ
23:44
Мировой футбол

"Арсенал" обыграл «Эвертон» благодаря двум голам в концовке - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Лондонцы выиграли четвертый матч подряд в АПЛ
"Овьедо" обыграл "Валенсию" и прервал серию из пяти матчей без побед - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
23:32
Мировой футбол

"Овьедо" обыграл "Валенсию" и прервал серию из пяти матчей без побед - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Единственный гол забил Давид Костас
Футболисты "Челси" окружили судью перед матчем с "Ньюкаслом" и провели с ним предматчевую речь
23:16
Мировой футбол

Футболисты "Челси" окружили судью перед матчем с "Ньюкаслом" и провели с ним предматчевую речь

В "Челси" устали получать красные карточки
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
22:56
Мировой футбол

"Наполи" обыграл "Лечче" в матче Серии А - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Наполи" выиграл третий матч подряд
"Бавария" вдевятером сыграла вничью с "Байером" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
20:42
Мировой футбол

"Бавария" вдевятером сыграла вничью с "Байером" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Бавария" продолжает лидировать в Бундеслиге
Марокко строит крупнейший стадион в мире к ЧМ-2030
18:36
Мировой футбол

Марокко строит крупнейший стадион в мире к ЧМ-2030

Арена в Касабланке станет главным конкурентом "Сантьяго Бернабеу"

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов
12 Марта 02:00
Мировой футбол

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Вальверде оформил хет-трик против "Манчестер Сити", а Кварацхелия сделал дубль за парижан
Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию