Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании отменена - СМИ

Организаторы Финалиссимы отменили проведение матча между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки в 2026 году, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, официальное объявление об отмене проведения игры ожидается в ближайшее время.

Изначально матч должен был состояться в Катаре, но игру решили перенести из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Позже сообщалось, что матч может пройти на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Испании, но аргентинская сторона выступила против этого варианта из-за нежелания играть на стадионе соперника.