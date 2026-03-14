Марокко строит крупнейший стадион в мире к ЧМ-2030

Марокко готовится открыть новую страницу в истории мирового футбола: в городе Касабланка началось возведение грандиозной арены, которая после завершения строительства станет самым вместительным стадионом на планете. Стадион, получивший название "Большой стадион Хасана II", рассчитан на 115 000 зрителей, что позволит ему превзойти текущий мировой рекорд для футбольных арен.

Как сообщает İdman.Biz, проект оценивается примерно в 500 миллионов долларов. Строительство ведется в рамках подготовки к чемпионату мира 2030 года, который Марокко организует совместно с Испанией и Португалией. Архитектурная концепция стадиона, разработанная бюро Populous и Oualalou + Choi, вдохновлена традиционным марокканским шатром "Муссем", что подчеркивает национальный колорит сооружения.

Марокканская федерация футбола официально заявила о намерении провести финальный матч турнира именно на этой арене. Это создает серьезную конкуренцию Мадриду, так как стадион "Сантьяго Бернабеу" также претендует на проведение решающей игры. Помимо Касабланки, матчи ЧМ-2030 пройдут в Рабате, Танжере, Агадире, Марракеше и Фесе, а также в Лиссабоне, Порту и нескольких испанских городах. Окончательное решение о месте проведения финала ФИФА примет ближе к 2028 году, однако наличие арены такого масштаба дает Марокко весомое преимущество в переговорах.

Отметим, что ЧМ-2030 станет первым в истории турниром, который пройдет на трех континентах (включая три стартовых матча в Южной Америке — в Уругвае, Аргентине и Парагвае).