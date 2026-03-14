Клуб азербайджанского форварда одержал важную победу и приблизился к лидеру

14 Марта 2026 02:20
Азербайджанский нападающий Ренат Дадашов принял участие в очередном матче чемпионата Польши.

Как сообщает İdman.Biz, его команда "Мотор" в рамках 25-го тура на выезде обыграла "Термалику" со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте благодаря голу Кшиштофа Кубицы. Однако вскоре гости восстановили равновесие: на 30-й минуте Кароль Чубак реализовал пенальти. Уже через шесть минут Бартош Вольски вывел "Мотор" вперед.

Дадашов появился на поле на 75-й минуте, заменив автора первого гола своей команды Чубака.

Отметим, что "Мотор" одержал третью победу в последних четырех турах и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Команда Дадашова отстает от лидера чемпионата "Заглембе" на семь очков.

