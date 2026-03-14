"Тоттенхэм" активно ищет замену главному тренеру

14 Марта 2026 09:16
"Тоттенхэм" активно ищет замену главному тренеру

Руководство "Тоттенхэма" активно работает над поиском нового главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, решение о будущем нынешнего наставника может быть принято после матча 30-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Встреча состоится 15 марта.

По информации источника, в лондонском клубе рассматривают разные варианты на случай смены тренера. Пока неясно, будет ли назначен временный специалист или клуб предложит новому наставнику долгосрочный контракт.

Отметим, что нынешний тренер возглавил "Тоттенхэм" 14 февраля. Его контракт со "шпорами" рассчитан до конца текущего сезона.

İdman.Biz
