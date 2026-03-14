ФИФА хочет изменить формат клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения формата клубного чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино выступает за увеличение числа участников турнира, а также за более частое проведение соревнования.

Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен заблокировать подобные изменения. В организации выступают против как расширения числа команд, так и идеи проводить клубный чемпионат мира раз в два года.

В УЕФА также выражают недовольство возможным увеличением количества европейских клубов в турнире.

Отметим, что в прошлогоднем розыгрыше клубного чемпионата мира участвовали 12 команд из Европы. Победителем турнира стал "Челси", который в финале обыграл "ПСЖ" со счетом 3:0.