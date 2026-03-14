14 Марта 2026
RU

ФИФА хочет изменить формат клубного чемпионата мира

Мировой футбол
Новости
14 Марта 2026 04:09
13
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения формата клубного чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино выступает за увеличение числа участников турнира, а также за более частое проведение соревнования.

Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен заблокировать подобные изменения. В организации выступают против как расширения числа команд, так и идеи проводить клубный чемпионат мира раз в два года.

В УЕФА также выражают недовольство возможным увеличением количества европейских клубов в турнире.

Отметим, что в прошлогоднем розыгрыше клубного чемпионата мира участвовали 12 команд из Европы. Победителем турнира стал "Челси", который в финале обыграл "ПСЖ" со счетом 3:0.

İdman.Biz
Тэги:

