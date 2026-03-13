14 Марта 2026
RU

"Барселона" заинтересована в подписании Педру Нету

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 23:12
18
«Барселона» рассматривает крайнего нападающего «Челси» Педру Нету в качестве варианта для усиления атаки. Спортивный отдел «блауграны» планирует приобрести центрального нападающего, центрального защитника и вингера.

Как передает Idman.biz, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Нету ценится за умение дестабилизировать оборону, скорость, умение создавать моменты и забивать голы, а также за универсальность, поскольку он может играть на любом фланге.

В нынешнем сезоне Нету принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €60 млн.

İdman.Biz
Тэги:

