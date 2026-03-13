"Интер" нацелился на полузащитника "Ромы"

13 Марта 2026 20:06
"Интер" нацелился на полузащитника "Ромы"

Миланский "Интер" продолжает внимательно следить за полузащитником "Ромы" Ману Коне и рассматривает его как одну из приоритетных трансферных целей на будущее, сообщает İdman.Biz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, говорить о конкретных переговорах пока рано, однако французский хавбек 2001 года рождения остается в списке желаемых приобретений "нерадзурри". Игрок высоко оценивается как спортивным директором клуба Пьеро Аузилио, так и главным тренером Кристианом Киву.

В "Интере" считают, что Коне способен серьезно усилить линию полузащиты благодаря своему характеру, физической мощи и способности поддерживать баланс между обороной и атакой. Миланский клуб уже проявлял интерес к футболисту летом 2025 года, однако тогда "Рома" категорически отказалась рассматривать предложения по игроку.

Интерес "Интера" связан и с возможными кадровыми изменениями в центре поля. Контракт Генриха Мхитаряна может завершиться, Хакан Чалханоглу находится в сфере интересов "Галатасарая", а будущее Давиде Фраттези остается неопределенным. В такой ситуации руководство "нерадзурри" рассматривает вариант обновления полузащиты.

При этом "Рома" не намерена отпускать своего ключевого игрока без серьезного предложения. По данным источников, в клубе понимают, что на рынке существует большой спрос на полузащитников такого типа. Среди потенциальных претендентов на Коне называют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", ПСЖ и "Баварию".

Отмечается, что римский клуб может вернуться к обсуждению возможной продажи лишь после окончания сезона. Многое будет зависеть от того, сможет ли "Рома" квалифицироваться в Лигу чемпионов, что напрямую повлияет на ее трансферную стратегию и финансовые решения.

