1/8 ЛЕ: бывшие соперники "Карабаха" сыграют между собой

Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. В первый игровой день запланированы восемь встреч, которые пройдут в Италии, Франции, Греции, Германии, Венгрии, Бельгии, Испании и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, особый интерес для азербайджанских болельщиков вызывает противостояние "Ференцварош" - "Брага". Венгерский и португальский клубы ранее встречались с агдамским "Карабахом" в еврокубках и теперь разыграют между собой путевку в четвертьфинал турнира.

"Ференцварош" в нынешнем сезоне уже пересекался с чемпионом Азербайджана в квалификации Лиги чемпионов. Команда Гурбана Гурбанова прошла венгерский клуб в драматичном противостоянии с общим счетом 5:4. "Брага", в свою очередь, сенсационно выбыла от "Карабаха" в сезоне-2023/24 на стадии 1/16 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей со счетом 5:6.

В Италии пройдет принципиальное противостояние Серии А - "Болонья" примет "Рому". Команда Даниеле Де Росси в последние сезоны стабильно добирается до поздних стадий еврокубков, тогда как "Болонья" пытается закрепиться среди сильнейших клубов Италии и доказать свою конкурентоспособность на международной арене.

Во Франции "Лилль" сыграет с "Астон Виллой". Команда Унаи Эмери имеет репутацию самого успешного тренера Лиги Европы и рассматривается как один из фаворитов турнира. При этом французский клуб традиционно силен дома и способен создать серьезные проблемы английскому сопернику.

В Греции "Панатинаикос" встретится с "Бетисом". Испанский клуб обладает более глубоким и опытным составом, однако греческие команды известны своей жесткой и энергичной игрой на домашнем стадионе, что делает этот матч потенциально одним из самых напряженных в вечерней программе.

В Германии "Штутгарт" примет "Порту". Немецкий клуб проводит один из самых сильных сезонов за последние годы, однако португальцы обладают большим еврокубковым опытом и традиционно опасны в матчах плей-офф.

В поздней игровой сессии также пройдут встречи "Генк" - "Фрайбург", "Сельта" - "Лион" и "Ноттингем Форест" - "Мидтьюлланн". Бельгийский и немецкий клубы представляют схожие по стилю команды, делающие ставку на интенсивный футбол. В Испании "Сельта" попробует использовать фактор домашнего поля против более опытного в еврокубках "Лиона". Английский "Ноттингем Форест" же постарается подтвердить статус фаворита в противостоянии с датским "Мидтьюлланном".

Лига Европы УЕФА

1/8 финала, первые матчи

12 марта

21:45. "Болонья" (Италия) - "Рома" (Италия)

21:45. "Лилль" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия)

21:45. "Панатинаикос" (Греция) - "Бетис" (Испания)

21:45. "Штутгарт" (Германия) - "Порту" (Португалия)

23:59. "Ференцварош" (Венгрия) - "Брага" (Португалия)

23:59. "Генк" (Бельгия) - "Фрайбург" (Германия)

23:59. "Сельта" (Испания) - "Лион" (Франция)

23:59. "Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланн" (Дания)