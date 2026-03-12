12 Марта 2026
Гвардиола объявил об уходе из "Сити" после сезона

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2026 11:29
Гвардиола объявил об уходе из "Сити" после сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола официально сообщил о решении покинуть клуб по окончании текущего сезона. Наставник объяснил этот шаг необходимостью восстановить физические и ментальные силы, сделав перерыв в профессиональной деятельности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Mirror, 55-летний специалист признался, что решение уже принято. "Я остановлюсь после этого этапа с "Сити", потому что должен уделить внимание себе и своему телу. На каталанском это называется badar. Я хочу просто остановиться и смотреть, как проезжает поезд", — заявил Гвардиола.

Комментируя разгромное поражение от "Реала" (0:3) в Лиге чемпионов, Гвардиола назвал результат "сокрушительным", отметив при этом высокую эффективность соперника. "Игра была не такой плохой, как результат. Соперник трижды дошел до ворот в первом тайме и забил три гола благодаря своему мастерству. Нам же не хватало последнего паса", — подчеркнул тренер. Гвардиола также отметил игру Федерико Вальверде, назвав его фантастическим футболистом.

Отметим, что за годы работы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола завоевал 39 трофеев и трижды признавался тренером года. В активе тренера три победы в Лиге чемпионов (2009, 2011, 2023). Пост главного тренера "Манчестер Сити" он занимает десятый сезон подряд (с 2016 года).

