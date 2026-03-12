Форвард "Байера" вошел в историю клуба в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий "Байера" Кристиан Кофане вошел в историю клуба, став вторым самым молодым игроком команды, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, 19-летний камерунский футболист появился в основе леверкузенцев в первом матче 1/8 финала турнира против "Арсенала".

На момент игры Кофане было 19 лет и 228 дней. По этому показателю он стал вторым самым молодым игроком "Байера", выходившим в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Рекорд принадлежит Каю Хаверцу, который сыграл против "Атлетико" в 2017 году в возрасте 17 лет и 255 дней.

Кроме того, Кофане стал вторым самым молодым футболистом из Камеруна, выходившим в основе в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Первое место занимает бывший защитник Жоэль Матип, который сделал это в возрасте 19 лет и 191 дня.