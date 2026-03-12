Гвардиола сравнялся с Фергюсоном по числу матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнялся по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов с легендарным наставником "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, матч 1/8 финала турнира против "Реала" стал для испанского специалиста 190-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он догнал Фергюсона.

Рекорд по числу матчей в турнире принадлежит Карло Анчелотти, который провел 218 встреч в главном клубном турнире Европы.

Отметим, что встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" проходит на стадионе "Сантьяго Бернабеу". К этому моменту мадридский клуб ведет со счетом 3:0 благодаря хет-трику Федерико Вальверде.