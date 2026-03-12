Экс-игрок "Челси" раскритиковал "Арсенал" за зависимость от стандартов

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел раскритиковал стиль игры "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, экс-футболист заявил, что лондонский клуб слишком сильно зависит от стандартных положений и использует сомнительные приемы при розыгрыше угловых ударов.

"Ты потратил почти миллиард, Микель Артета, и говоришь мне, что единственный способ побеждать - это угловые? Это смешно. Я смотрел матч с "Челси": Деклан Райс хватал защитника, не давая ему прыгнуть. Нужно остановить это, иначе все команды начнут так делать", - сказал Микел.

По словам бывшего игрока, такая тактика лишает команду креативности. Он также отметил, что болельщики "Арсенала" пока не выражают недовольства из-за того, что клуб лидирует в чемпионате Англии.

После 30 туров "Арсенал" занимает первое место в таблице АПЛ, имея 67 очков и опережая "Манчестер Сити" на семь баллов. Накануне лондонский клуб сыграл вничью с "Байером" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.