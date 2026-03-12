Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов в матчах против "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал наставником с наибольшим количеством поражений от "Реала" в истории Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, очередное поражение специалист потерпел в первом матче 1/8 финала текущего розыгрыша турнира, где мадридский клуб разгромил "горожан" со счетом 3:0 на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Этот результат стал очередным неудачным эпизодом в противостоянии испанского тренера с "Реалом". По количеству поражений от мадридского клуба в Лиге чемпионов Гвардиола вышел на первое место среди всех тренеров в истории турнира.

Ответная встреча между "Манчестер Сити" и "Реалом" пройдет 17 марта на стадионе "Этихад" в Манчестере.