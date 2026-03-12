Полузащитник "Реала" оформил свой первый хет-трик в карьере - ВИДЕО

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде оформил первый хет-трик в своей карьере в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, уругвайский футболист трижды отличился в первом тайме встречи, которая проходит на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Вальверде забил на 20-й, 27-й и 42-й минутах, обеспечив своей команде преимущество со счетом 3:0.

Отметим, что для полузащитника "Реала" этот хет-трик стал первым в профессиональной карьере.

Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 17 марта на стадионе "Этихад" в Манчестере.