12 Марта 2026
Полузащитник "Реала" оформил свой первый хет-трик в карьере - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2026 01:11
Полузащитник "Реала" оформил свой первый хет-трик в карьере

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде оформил первый хет-трик в своей карьере в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, уругвайский футболист трижды отличился в первом тайме встречи, которая проходит на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Вальверде забил на 20-й, 27-й и 42-й минутах, обеспечив своей команде преимущество со счетом 3:0.

Отметим, что для полузащитника "Реала" этот хет-трик стал первым в профессиональной карьере.

Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 17 марта на стадионе "Этихад" в Манчестере.

