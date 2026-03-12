"Арсенал" продлил серию без поражений после ничьей с "Байером"

Футбольный клуб "Арсенал" продлил серию без поражений во всех турнирах после гостевой ничьей с "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Леверкузене завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет во втором тайме, однако лондонский клуб сумел спастись в концовке встречи.

На 89-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и восстановил равновесие в счете.

Таким образом, беспроигрышная серия команды Микеля Артеты достигла 12 матчей. За этот период "Арсенал" одержал девять побед и трижды сыграл вничью.

В последний раз лондонский клуб проигрывал 25 января в матче против "Манчестер Юнайтед". Следующую игру "канониры" проведут 14 марта дома против "Эвертона" в рамках чемпионата Англии.