Холанн провалил матч с "Реалом" и получил одну из худших оценок

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн получил одну из самых низких оценок в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась уверенной победой мадридского клуба со счетом 3:0. Норвежский форвард вышел в стартовом составе, однако не сумел проявить себя в атаке.

За весь матч Холанн ни разу не пробил по воротам, выполнил лишь три точные передачи и не выиграл ни одной единоборства. По версии статистического портала WhoScored он получил оценку 5,64, что стало вторым худшим показателем в составе английской команды. Ниже оценили только Нико О’Райли (5,54).

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник "Реала" Федерико Вальверде, оформивший хет-трик и получивший максимальную оценку - 10. Ответный матч между командами состоится 17 марта в Манчестере.