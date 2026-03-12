12 Марта 2026
Винисиус повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Мировой футбол
12 Марта 2026 05:00
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор повторил клубный рекорд по количеству результативных передач в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист ассистировал Федерико Вальверде во время второго гола в ворота "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала турнира на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Теперь на счету Винисиуса 31 результативная передача в Лиге чемпионов в составе мадридского клуба. По этому показателю он повторил рекорд "Реала", который ранее единолично принадлежал Криштиану Роналду.

При этом португальцу понадобился 101 матч для достижения этого результата, тогда как Винисиус смог повторить рекорд всего за 79 игр.

Отметим, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, а Винисиус присоединился к мадридскому клубу в 2018 году.

