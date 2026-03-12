Главный тренер футбольного клуба "Реал" Альваро Арбелоа заявил, что победа над "Манчестер Сити" (3:0) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов УЕФА стала заслуженным результатом вопреки внешнему недоверию к команде. Главный тренер подчеркнул: "В нас не верили, но мы "Реал Мадрид", нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Фанаты и игроки заслуживали такого вечера после всего, что пережили".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил тактическую дисциплину игроков в матче против Пепа Гвардиолы.

"Мы очень хорошо знали, как играет "Сити", как играет Пеп. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть", - сказал Арбелоа в эфире Movistar.

Отдельно он выделил Федерико Вальверде, назвав его эталоном и "Хуанито XXI века". Касательно незабитого пенальти Винисиуса Жуниора тренер добавил: "Мне понравилась реакция "Бернабеу", то, как Винисиусу аплодировали. Если кто и умеет вставать после ударов, так это он".

Несмотря на крупный счет, наставник мадридцев считает, что исход противостояния еще не определен. "До выхода в следующий раунд еще далеко. Я сказал об этом футболистам: это не конец", — резюмировал Арбелоа перед ответной игрой.

Фактчекинг: На 12 марта 2026 года Альваро Арбелоа официально занимает пост главного тренера мадридского "Реала". В исходных данных допущена фактическая ошибка: матч против английского "Манчестер Сити" проходил в рамках Лиги чемпионов УЕФА, а не чемпионата Испании (Ла Лиги). Счет 3:0 является одним из крупнейших поражений в тренерской карьере Пепа Гвардиолы в еврокубках.