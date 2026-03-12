12 Марта 2026
Клубы АПЛ остались без побед в 1/8 ЛЧ

12 Марта 2026 09:30
Клубы АПЛ остались без побед в 1/8 ЛЧ

Ни один из шести клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) не смог добиться победы в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на рекордное представительство Англии на этой стадии турнира, пять команд потерпели поражения, а две встречи завершились вничью.

Как сообщает İdman.Biz, во вторник "Тоттенхэм" крупно проиграл мадридскому "Атлетико" (2:5), "Ливерпуль" минимально уступил "Галатасараю" (0:1), а "Ньюкасл" сыграл вничью с "Барселоной" (1:1). Среда также оказалась неудачной для представителей АПЛ: "Манчестер Сити" был разгромлен "Реалом" (0:3), "Челси" - разгромлен "ПСЖ" (2:5), а "Арсенал" не сумел одолеть леверкузенский "Байер" (1:1).

Стоит отметить, что за исключением "Ньюкасла", все английские коллективы на этой неделе проводили свои матчи на выезде. Ответные поединки, которые определят четвертьфиналистов турнира, запланированы на 17 и 18 марта.

Отметим, что присутствие шести клубов из одной страны в 1/8 финала Лиги чемпионов является официально зафиксированным рекордом УЕФА. Суммарный счет английских клубов в матчах этой недели составил 6:16.

