1/8 Лиги конференций: "Самсунспор" примет "Райо Вальекано"

Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. В программе игрового дня запланированы восемь встреч, которые пройдут в разных странах Европы.

Как сообщает İdman.Biz, одним из самых заметных противостояний дня для азербайджанских болельщиков станет матч в Турции, где "Самсунспор" примет испанский "Райо Вальекано".

Турецкий клуб впервые за долгое время пробился в еврокубковый плей-офф и рассматривает нынешний сезон как исторический шанс закрепиться на международной арене. Испанская команда, в свою очередь, вышла в 1/8 финала благодаря стабильным результатам на общем этапе турнира и рассчитывает продолжить успешную серию.

В Нидерландах "АЗ Алкмар" сыграет со "Спартой" из Праги. Голландский клуб уверенно прошел общий этап турнира и остается одним из самых результативных участников нынешнего розыгрыша. Пражская команда, напротив, попала в плей-офф через более сложный путь и попытается использовать первый матч для того, чтобы сохранить интригу перед ответной встречей.

В Польше "Лех" примет донецкий "Шахтер". Украинский клуб оказался в Лиге конференций после вылета из более престижного турнира и считается одним из самых опытных участников стадии плей-офф. "Лех" же проводит стабильный сезон в национальном чемпионате и рассчитывает использовать домашний матч для создания преимущества.

Хорватская "Риека" встретится с французским "Страсбуром". Для хорватского клуба выход в 1/8 финала уже стал одним из лучших еврокубковых результатов последних лет. Французская команда рассматривает турнир как возможность успешно завершить сезон, поскольку в национальном чемпионате она ведет борьбу за места в середине таблицы.

В поздней игровой сессии английский "Кристал Пэлас" примет "АЕК Ларнака". Лондонский клуб оказался среди участников плей-офф благодаря успешному выступлению на общем этапе турнира и считается одним из фаворитов турнира. Кипрский клуб, в свою очередь, пробился в 1/8 финала через напряженное противостояние предыдущего раунда.

Словенский "Целе" сыграет против греческого "АЕКа". Для словенской команды участие на этой стадии уже является серьезным достижением, тогда как афинский клуб имеет значительно больший еврокубковый опыт и рассматривается как фаворит противостояния.

Итальянская "Фиорентина" примет польский "Ракув". Клуб из Флоренции второй год подряд проходит далеко по сетке турнира и снова входит в число главных претендентов на трофей. Польская команда же продолжает один из самых успешных еврокубковых сезонов в своей истории.

В Чехии "Сигма Оломоуц" встретится с немецким "Майнцем". Немецкий клуб попал в Лигу конференций после вылета из более престижного турнира и рассматривает этот розыгрыш как шанс продолжить европейскую кампанию, тогда как чешская команда пытается впервые в своей истории пробиться в четвертьфинал еврокубков.

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, первые матчи

12 марта

21:45. "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Спарта Прага" (Чехия)

21:45. "Лех" (Польша) - "Шахтер" (Украина)

21:45. "Риека" (Хорватия) - "Страсбур" (Франция)

21:45. "Самсунспор" (Турция) - "Райо Вальекано" (Испания)

23:59. "Кристал Пэлас" (Англия) - "АЕК Ларнака" (Кипр)

23:59. "Целе" (Словения) - "АЕК" (Греция)

23:59. "Фиорентина" (Италия) - "Ракув" (Польша)

23:59. "Сигма Оломоуц" (Чехия) - "Майнц" (Германия)