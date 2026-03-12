12 Марта 2026
RU

Бруну Фернандеш может перейти в "Арсенал"

Мировой футбол
Новости
12 Марта 2026 09:15
6
Бруну Фернандеш может перейти в "Арсенал"

Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в "Арсенале".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TopSkills Sport UK, португальский футболист рассматривает вариант перехода в лондонский клуб после окончания своего контракта с "красными дьяволами". Отмечается, что Фернандеш считает "Арсенал" лучшим местом для продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны "Баварии".

По информации источника, футболист уже общался с главным тренером "канониров" Микелем Артетой. Испанский специалист рассматривает Фернандеша в качестве возможной замены Мартину Эдегору, который, по слухам, может покинуть клуб ближайшим летом.

Бруну Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в 2020 году за 65 миллионов евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Форвард "Байера" вошел в историю клуба в плей-офф Лиги чемпионов
06:19
Мировой футбол

Форвард "Байера" вошел в историю клуба в плей-офф Лиги чемпионов

Кофане стал одним из самых молодых игроков команды на этой стадии турнира

Винисиус повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
05:00
Мировой футбол

Винисиус повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Бразилец достиг отметки в 31 голевую передачу за "Реал"

Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов в матчах против "Реала"
02:30
Мировой футбол

Гвардиола установил антирекорд Лиги чемпионов в матчах против "Реала"

Тренер "Манчестер Сити" чаще всех проигрывал мадридскому клубу в турнире

Холанн провалил матч с "Реалом" и получил одну из худших оценок
02:15
Мировой футбол

Холанн провалил матч с "Реалом" и получил одну из худших оценок

Форвард "Манчестер Сити" не нанес ни одного удара по воротам

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов
02:00
Мировой футбол

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Вальверде оформил хет-трик против "Манчестер Сити", а Кварацхелия сделал дубль за парижан
Гвардиола сравнялся с Фергюсоном по числу матчей в Лиге чемпионов
01:28
Мировой футбол

Гвардиола сравнялся с Фергюсоном по числу матчей в Лиге чемпионов

Тренер "Манчестер Сити" провел 190-ю игру в турнире

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле