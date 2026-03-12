Бруну Фернандеш может перейти в "Арсенал"

Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в "Арсенале".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TopSkills Sport UK, португальский футболист рассматривает вариант перехода в лондонский клуб после окончания своего контракта с "красными дьяволами". Отмечается, что Фернандеш считает "Арсенал" лучшим местом для продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны "Баварии".

По информации источника, футболист уже общался с главным тренером "канониров" Микелем Артетой. Испанский специалист рассматривает Фернандеша в качестве возможной замены Мартину Эдегору, который, по слухам, может покинуть клуб ближайшим летом.

Бруну Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в 2020 году за 65 миллионов евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач.