Неймар включен в предварительный список сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" Неймар включен в предварительный список сборной Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports Brasil, главный тренер национальной команды Карло Анчелотти готов дать шанс опытному форварду, однако окончательное решение будет зависеть от его игровой формы.

По информации источника, итальянский специалист намерен лично посетить матч между "Сантосом" и "Мирасолом", после чего определится с дальнейшими планами в отношении Неймара.

Форвард является воспитанником "Сантоса" и за все время выступлений за клуб из Сан-Паулу провел 256 матчей во всех турнирах. На его счету 149 голов и 71 результативная передача.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского футболиста составляет 10 миллионов евро.