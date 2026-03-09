9 Марта 2026
Эндрик впервые с начала аренды остался в запасе "Лиона"

9 Марта 2026 12:28
Эндрик впервые с начала аренды остался в запасе "Лиона"

Бразильский футболист Эндрик, выступающий за "Лион" на правах аренды из мадридского "Реала", впервые начал матч за "ткачей" на скамейке запасных.

Как сообщает İdman.Biz, в матче 25-го тура против "Парижа" (1:1) 19-летний форвард появился на поле лишь на 65-й минуте, заменив Реми Имбера. До этого момента Эндрик неизменно выходил в стартовом составе в девяти матчах подряд с момента своего перехода в январе.

Матч против "Парижа" выдался для "Лиона" непростым. Гости вышли вперед на 63-й минуте благодаря голу Маршалла Мунетси. Эндрик, выйдя на замену сразу после пропущенного мяча, активно включился в игру, нанес два удара по воротам и заработал для команды важные штрафные. "Ткачам" удалось спастись от поражения лишь в компенсированное время: на 90+6-й минуте Корентен Толиссо реализовал пенальти.

Статистика бразильца в Лиге 1 остается впечатляющей: в десяти проведенных матчах на его счету три забитых мяча, включая хет-трик в ворота "Метца", три голевые передачи и одна красная карточка, полученная в феврале против "Нанта". Решение главного тренера Паулу Фонсеки оставить таланта в запасе связывают с необходимостью ротации после тяжелого кубкового выезда против "Ланса".

Отметим, что несмотря на ничью, "Лион" сохраняет четвертое место в таблице, продолжая борьбу за Лигу чемпионов, где конкуренция со стороны "Марселя" и "Монако" требует стабильной результативности от лидирующей группы атаки.

