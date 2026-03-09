Болельщик отключил монитор VAR в матче второй Бундеслиги

Во время матча "Пройссен Мюнстер" — "Герта" (Берлин) во второй Бундеслиге маскированный болельщик хозяев отключил питание монитора VAR, пока главный арбитр Феликс Брых готовился просмотреть спорный эпизод.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в концовке первого тайма при счете 0:0. Судья изначально не зафиксировал нарушение в штрафной "Пройссена", но видеоассистент Катрин Рафальски рекомендовал пересмотреть момент.

Отметим, что несмотря на отключенный монитор, Брых принял решение назначить пенальти в пользу "Герты" на основании информации от видеоассистентов. Фабьян Резе реализовал 11-метровый удар.

Напомним, что матч завершился победой "Герты" со счетом 2:1. Клуб "Пройссен Мюнстер" проводит расследование инцидента для выявления личности нарушителя.