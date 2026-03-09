9 Марта 2026
"Арсенал" окончательно выкупит контракт Пьеро Инкапье у "Байера"

9 Марта 2026 11:28
Лондонский футбольный клуб "Арсенал" принял решение полностью выкупить права на защитника Пьеро Инкапье, который в настоящее время выступает за команду на правах аренды.

Как сообщает İdman.Biz, полноценный переход футболиста будет оформлен в июне 2026 года.

Сделка изначально была структурирована как аренда исключительно из соображений финансового фейр-плей (FFP). Руководство "канониров" использовало ту же схему, что и при трансфере голкипера Давида Райи из "Брентфорда". Сумма компенсации леверкузенскому "Байеру" составит 52 миллиона евро (около 104 миллионов манатов). Кроме того, немецкий клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил неизбежность завершения сделки, отметив: "Арсенал" сделает трансфер Инкапье постоянным в июне, в этом нет никаких сомнений. Сделка была структурирована как аренда по причинам FFP, но всегда рассматривалась как полноценный переход".

24-летний эквадорец за время аренды стал ключевым элементом оборонительной линии Микеля Артеты благодаря своей универсальности и способности играть как в центре, так и на левом фланге защиты. Ожидается, что после активации пункта о выкупе Инкапье подпишет с лондонцами долгосрочный контракт сроком на пять лет.

İdman.Biz
