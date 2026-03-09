9 Марта 2026
"Ньюкасл" планирует масштабную перестройку вратарской линии

9 Марта 2026 11:58
Футбольный клуб "Ньюкасл" намерен обновить позицию вратаря перед началом следующего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, тренерский штаб и руководство клуба больше не считают Ника Поупа бессменным первым номером.

По информации источников, "сороки" ищут голкипера, который сможет сразу занять место в стартовом составе и усилить игру команды. Несмотря на опыт 33-летнего Ника Поупа, его игровые качества вызывают сомнения у руководства. Кроме того, клуб принял решение не выкупать права на Аарона Рамсдейла, который выступает за команду на правах аренды. Ожидается, что летом он вернется в "Саутгемптон".

Напомним, что Ник Поуп выступает за "Ньюкасл" с 2022 года. За этот период голкипер провел в составе "сорок" 126 матчей, в 46 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт футболиста истекает в июне 2026 года, что делает предстоящее лето решающим для определения его будущего в клубе.

