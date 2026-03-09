Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили беспорядки на поле после матча Кубка Шотландии - ВИДЕО

Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили беспорядки после завершения матча команд в четвертьфинале Кубка Шотландии.

Как сообщает İdman.Biz, "Селтик" в воскресенье обыграл "Рейнджерс" (0:0, пенальти — 4:2) и вышел в следующую стадию турнира.

После финального свистка фанаты "Селтика" выбежали на поле, их пытались остановить стюарды и представители полиции. Ситуация обострилась, когда на поле также появились болельщики "Рейнджерс": полетели файеры, а полиция и стюарды образовали баррикаду между двумя сторонами. В ходе событий, произошедших после дерби, пострадали полицейские и фанаты, было произведено несколько арестов.

Начальник полиции Кейт Стивен заявила, что поведение ряда болельщиков "должно быть осуждено всеми, кто причастен к футболу и обществу в целом".

"Уже произведено несколько арестов, и теперь полиция Шотландии будет сотрудничать с обоими клубами и Шотландской футбольной ассоциацией для проведения тщательного расследования событий на поле после окончания матча. В результате этого отвратительного происшествия пострадали сотрудники полиции и граждане, и я хочу выразить благодарность всем участвовавшим в операции представителям правопорядка", — приводит слова Стивена ВВС.

Шотландская футбольная ассоциация осудила болельщиков, выбежавших на поле, и заявила, что расследование будет проведено "немедленно".