9 Марта 2026
RU

Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили беспорядки на поле после матча Кубка Шотландии - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 03:22
17
Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили беспорядки на поле после матча Кубка Шотландии - ВИДЕО

Болельщики "Селтика" и "Рейнджерс" устроили беспорядки после завершения матча команд в четвертьфинале Кубка Шотландии.

Как сообщает İdman.Biz, "Селтик" в воскресенье обыграл "Рейнджерс" (0:0, пенальти — 4:2) и вышел в следующую стадию турнира.

После финального свистка фанаты "Селтика" выбежали на поле, их пытались остановить стюарды и представители полиции. Ситуация обострилась, когда на поле также появились болельщики "Рейнджерс": полетели файеры, а полиция и стюарды образовали баррикаду между двумя сторонами. В ходе событий, произошедших после дерби, пострадали полицейские и фанаты, было произведено несколько арестов.

Начальник полиции Кейт Стивен заявила, что поведение ряда болельщиков "должно быть осуждено всеми, кто причастен к футболу и обществу в целом".

"Уже произведено несколько арестов, и теперь полиция Шотландии будет сотрудничать с обоими клубами и Шотландской футбольной ассоциацией для проведения тщательного расследования событий на поле после окончания матча. В результате этого отвратительного происшествия пострадали сотрудники полиции и граждане, и я хочу выразить благодарность всем участвовавшим в операции представителям правопорядка", — приводит слова Стивена ВВС.

Шотландская футбольная ассоциация осудила болельщиков, выбежавших на поле, и заявила, что расследование будет проведено "немедленно".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Валенсия" победила "Алавес", забив в компенсированное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:16
Мировой футбол

"Валенсия" победила "Алавес", забив в компенсированное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

На 90+7-й минуте за вторые желтые карточки были удалены два игрока гостей
"Лион" ушел от поражения в матче с "Парижем" благодаря пенальти на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО
02:00
Мировой футбол

"Лион" ушел от поражения в матче с "Парижем" благодаря пенальти на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО

"Лион" прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах
"Милан" минимально обыграл "Интер" в центральном матче 28-го тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:44
Мировой футбол

"Милан" минимально обыграл "Интер" в центральном матче 28-го тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Благодаря этой победе "россонери" сократили отставание от "черно-синих"
"Вольфсбург" уволил Бауэра и назначил Хеккинга главным тренером
00:40
Мировой футбол

"Вольфсбург" уволил Бауэра и назначил Хеккинга главным тренером

61-летний Дитер Хеккинг уже тренировал "Вольфсбург"с 2012 по 2016 год
"Лидс" вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 23:30
Мировой футбол

"Лидс" вышел в четвертьфинал Кубка Англии - ОБНОВЛЕНО

Команда разгромила "Норвич"
"Унион" в меньшинстве проиграл "Вердеру" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 23:20
Мировой футбол

"Унион" в меньшинстве проиграл "Вердеру" - ОБНОВЛЕНО

"Вердер" занимает 13-е место в турнирной таблице

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Марта 13:13
ММА

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанскому бойцу приходится сейчас перестраивать всю подготовку к предстоящему турниру