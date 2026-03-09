9 Марта 2026
"Вольфсбург" уволил Бауэра и назначил Хеккинга главным тренером

9 Марта 2026 00:40
"Вольфсбург" объявил об отставке главного тренера Даниэля Бауэра.

Немецкий специалист возглавлял команду с ноября 2025 года. До этого он работал с молодежной командой "волков", сообщает İdman.Biz.

Новым наставником назначен 61-летний Дитер Хеккинг, который уже тренировал "Вольфсбург"с 2012 по 2016 год и приводил команду к победам в Кубке и Суперкубке Германии.

"Вольфсбург" проиграл три последних матча в Бундеслиге и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков за девять туров до конца чемпионата.

