"Вольфсбург" уволил Бауэра и назначил Хеккинга главным тренером

"Вольфсбург" объявил об отставке главного тренера Даниэля Бауэра.

Немецкий специалист возглавлял команду с ноября 2025 года. До этого он работал с молодежной командой "волков", сообщает İdman.Biz.

Новым наставником назначен 61-летний Дитер Хеккинг, который уже тренировал "Вольфсбург"с 2012 по 2016 год и приводил команду к победам в Кубке и Суперкубке Германии.

"Вольфсбург" проиграл три последних матча в Бундеслиге и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков за девять туров до конца чемпионата.