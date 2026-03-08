"Ренн" разгромил "Ниццу" в матче Лиги 1

"Ренн" на выезде победил "Ниццу" в матче 25-го тура чемпионата Франции-2025/26 — 4:0.

Голы забили Эстебан Леполь, Себастьян Шиманьски, Людовик Блас и Нордан Мукиеле.

"Ренн" выиграл четвертый матч подряд в Лиге 1. Команда поднялась на пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. "Ницца" с 24 очками находится на 15-й строчке.

В других матчах 25-го тура Лиги 1 "Брест" победил "Гавр" (2:0), "Лилль" и "Лорьян" сыграли вничью (1:1), а "Ланс" разгромил "Мец" (3:0).

В турнирной таблице "Лилль" (41 очко) занимает шестое место, "Брест" (36 очков) — девятый, "Лорьян" (34 очка) — 10-й, "Гавр" (26 очков) — 14-й, "Ланс" (56 очков) — 2-й, "Мец" (13 очков) — 18-й.