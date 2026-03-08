8 Марта 2026
RU

"Ньюкасл Юнайтед" хочет приобрести нового вратаря

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2026 22:00
10
"Ньюкасл Юнайтед" хочет приобрести нового вратаря

Английский "Ньюкасл Юнайтед" летом хочет приобрести нового голкипера. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, "сороки" ищут вратаря, который уже является опытным футболистом и способен усилить команду сразу же после трансфера. Руководство клуба не верит в Ника Поупа, арендованный у "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл летом вернется в стан своей команды, права на него выкупать не станут.

Ник Поуп является воспитанником "Ипсвич Таун", в его послужном списке также есть "Чарльтон Атлетик", "Бернли" и ряд других команд. За "сорок" голкипер выступает с 2022 года. В общей сложности за это время Поуп сыграл за клуб в 126 матчах, 46 раз из них — "на ноль".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Хетафе" дома уверенно переиграл "Бетис" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
21:30
Мировой футбол

"Хетафе" дома уверенно переиграл "Бетис" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Хетафе" выиграл четвертый из последних пяти матчей
"Санкт-Паули" и "Айнтрахт" сыграли вничью
20:48
Мировой футбол

"Санкт-Паули" и "Айнтрахт" сыграли вничью

Игра проходила на стадионе "Миллернтор" в Гамбурге
"Верона" обыграла "Болонью" и прервала серию из 12 матчей без побед - ОБНОВЛЯЕТСЯ
20:08
Мировой футбол

"Верона" обыграла "Болонью" и прервала серию из 12 матчей без побед - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Кремонезе" продлил серию без побед до 14 матчей
"Сандерленд" проиграл "Порт Вейлу" из третьего по значимости футбольного дивизиона - ОБНОВЛЯЕТСЯ
19:46
Мировой футбол

"Сандерленд" проиграл "Порт Вейлу" из третьего по значимости футбольного дивизиона - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Порт Вейл" идет на последней, 24-й позиции в таблице английской Лиги 1
Роналду: "Я окружен сильными женщинами" - ФОТО
17:45
Мировой футбол

Роналду: "Я окружен сильными женщинами" - ФОТО

Португальский футболист поздравил женщин с 8 Марта
"Барселона" объявила заявку на матч Лиги чемпионов с "Ньюкаслом"
17:30
Мировой футбол

"Барселона" объявила заявку на матч Лиги чемпионов с "Ньюкаслом"

Гави включен в список, но поедет без медицинского разрешения

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек