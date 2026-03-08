"Ньюкасл Юнайтед" хочет приобрести нового вратаря

Английский "Ньюкасл Юнайтед" летом хочет приобрести нового голкипера. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, "сороки" ищут вратаря, который уже является опытным футболистом и способен усилить команду сразу же после трансфера. Руководство клуба не верит в Ника Поупа, арендованный у "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл летом вернется в стан своей команды, права на него выкупать не станут.

Ник Поуп является воспитанником "Ипсвич Таун", в его послужном списке также есть "Чарльтон Атлетик", "Бернли" и ряд других команд. За "сорок" голкипер выступает с 2022 года. В общей сложности за это время Поуп сыграл за клуб в 126 матчах, 46 раз из них — "на ноль".