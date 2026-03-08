8 Марта 2026
Роналду: "Я окружен сильными женщинами" - ФОТО

8 Марта 2026 17:45
Роналду: "Я окружен сильными женщинами" - ФОТО

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях по случаю Международного женского дня.

Как сообщает İdman.Biz, португальский футболист выложил фотографии со своей супругой Джорджиной, дочерьми, матерью и сестрами.

"Я окружен сильными женщинами! Джорджина, мои дочери, моя мама и мои сестры… Я благодарен вам каждый день. С Международным женским днем!" - написал Роналду.

Отметим, что 41-летний футболист в настоящее время восстанавливается после травмы. Накануне "Аль-Наср" без своего капитана обыграл "Неом" в чемпионате Саудовской Аравии со счетом 1:0.

После этой победы "Аль-Наср" продолжает лидировать в турнирной таблице Про-лиги.

İdman.Biz
