"Барселона" объявила заявку на матч Лиги чемпионов с "Ньюкаслом"

Футбольный клуб "Барселона" опубликовал заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик включил в список следующих футболистов: Жоан Гарсия, Щесны, Кочен – Канселу, Араухо, Кубарси, Мартин, Эрик Гарсия, Кортес, Эспарт – Гави, Педри, Фермин Лопес, Берналь, Касадо, Ольмо, Маркес – Ферран, Левандовски, Ямаль, Рафинья, Рэшфорд, Бардагжи.

При этом рядом с именем Гави указана специальная отметка. В пояснении говорится, что полузащитник отправится в Англию без медицинского разрешения на участие в игре.

Ранее на пресс-конференции Флик отметил, что Гави поедет вместе с командой, однако на поле не выйдет. Хавбек не играл с лета и пока не полностью восстановился после травмы.

Матч между "Ньюкаслом" и "Барселоной" состоится во вторник, 10 марта.