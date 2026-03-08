8 Марта 2026
"Ризеспор" обыграл "Антальяспор" и продлил победную серию

8 Марта 2026 17:00
В матче 25-го тура чемпионата Турции "Ризеспор" на своем поле обыграл "Антальяспор" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, единственный гол в матче был забит уже на 10-й минуте - Казим Лачи реализовал пенальти.

Таким образом команда Реджепа Учара одержала третью победу подряд. Примечательно, что во всех этих матчах "Ризеспор" не пропустил ни одного мяча. Набрав 30 очков, клуб укрепился на восьмой строчке турнирной таблицы. "Антальяспор", который не может победить уже три игры подряд, с 24 очками занимает 13-е место.

В другом матче тура "Газиептеп", который возглавляет Бурак Йылмаз, на своем поле сыграл вничью с "Карагюмрюком" - 1:1.

Первый тайм завершился без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед на 54-й минуте благодаря точному удару Александру Максима. Однако уже через девять минут гости сравняли счет - отличился Серджиньо.

После этого результата "Газиептеп" набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Карагюмрюк", который идет последним, имеет 14 очков.

В следующем туре "Ризеспор" на выезде сыграет с "Трабзонспором", "Антальяспор" примет "Газиептеп", а "Карагюмрюк" встретится дома с "Фенербахче".

İdman.Biz
