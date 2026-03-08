8 Марта 2026
"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Сити"

8 Марта 2026 16:15
"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Сити"

Защитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Натан Аке может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Catalunya Radio, "Барселона" рассматривает возможность подписания 31-летнего нидерландского футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что спортивный директор каталонского клуба Деку является большим поклонником игрока и заинтересован в его переходе. Кроме того, Аке в последнее время потерял стабильное место в основном составе "Манчестер Сити".

Контракт защитника с английским клубом действует до 30 июня 2027 года, однако "горожане" могут рассмотреть вариант продажи игрока заранее, чтобы избежать его ухода бесплатно в будущем.

Натан Аке перешел в "Манчестер Сити" из "Борнмута" в 2020 году за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

