8 Марта 2026
"Ньюкасл" готов продать полузащитника за 115 млн евро

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2026 15:16
Полузащитник футбольного клуба "Ньюкасла" Сандро Тонали может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport, интерес к 25-летнему итальянскому футболисту проявляет лондонский "Арсенал". Также за игроком внимательно следят "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, руководство "сорок" готово рассмотреть продажу хавбека, однако только в случае предложения в размере около 115 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тонали провел 45 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач. Контракт полузащитника с "Ньюкаслом" действует до лета 2028 года.

