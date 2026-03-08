Немецкий клуб уволил главного тренера

Немецкий футбольный клуб "Вольфсбург" объявил об увольнении главного тренера команды Даниэля Бауэра.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, 43-летний специалист покинул свою должность спустя несколько месяцев после назначения. Бауэр возглавил "волков" в ноябре 2025 года.

Причиной решения стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне чемпионата Германии. После 25 туров "Вольфсбург" набрал 20 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги.

Следующий матч в национальном первенстве команда проведет 14 марта на выезде против "Хоффенхайма".