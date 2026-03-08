8 Марта 2026
RU

Гвардиола дисквалифицирован на два матча

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2026 12:59
20
Гвардиола дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил дисквалификацию на два матча.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский специалист был наказан после того, как получил шестую желтую карточку в текущем сезоне. Предупреждение он заработал во время матча 1/8 финала Кубка Англии против "Ньюкасл Юнайтед", в котором "горожане" победили со счетом 3:1.

Сообщается, что дисквалификация не распространяется на финал Кубка английской лиги, где "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом" 22 марта.

Таким образом, Гвардиола пропустит матч 30-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма", который состоится 14 марта, а также четвертьфинал Кубка Англии.

После 29 туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" набрал 60 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Арсенала" на семь очков, при этом у команды есть игра в запасе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Немецкий клуб уволил главного тренера
13:57
Мировой футбол

Немецкий клуб уволил главного тренера

Даниэль Бауэр покинул пост после неудачной серии команды в Бундеслиге

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Ноттингем Форест"
13:45
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Ноттингем Форест"

Сангаре может обойтись английскому гранду в 50 млн евро

"Реал" продолжает следить за звездой "Ливерпуля"
12:34
Мировой футбол

"Реал" продолжает следить за звездой "Ливерпуля"

Мак Аллистер остается трансферной целью мадридского клуба

Ямаль возглавил рейтинг лучших игроков Ла Лиги
11:46
Мировой футбол

Ямаль возглавил рейтинг лучших игроков Ла Лиги

В топ-3 также вошли Мбаппе и вратарь "Барселоны" Гарсия
"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"
11:13
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"

Мерсисайдцы нацелились на бразильца Мурилло

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри
10:56
Мировой футбол

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри

Бразильский форвард недоволен планами мадридского клуба

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце