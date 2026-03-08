Гвардиола дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил дисквалификацию на два матча.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский специалист был наказан после того, как получил шестую желтую карточку в текущем сезоне. Предупреждение он заработал во время матча 1/8 финала Кубка Англии против "Ньюкасл Юнайтед", в котором "горожане" победили со счетом 3:1.

Сообщается, что дисквалификация не распространяется на финал Кубка английской лиги, где "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом" 22 марта.

Таким образом, Гвардиола пропустит матч 30-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма", который состоится 14 марта, а также четвертьфинал Кубка Англии.

После 29 туров чемпионата Англии "Манчестер Сити" набрал 60 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Арсенала" на семь очков, при этом у команды есть игра в запасе.