"Реал" продлил уникальную победную серию по вторникам

Мадридский "Реал" установил уникальное достижение в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, команда обыграла "Алавес" со счетом 2:1 и продлила свою необычную серию побед.

Этот матч стал уже 15-м для "Реала" в Ла Лиге, сыгранным во вторник, и во всех этих встречах мадридцы одержали победы. Таким образом, клуб сохраняет 100-процентный результат в матчах чемпионата, проведенных в этот день недели.

Отметим, что ни одна другая команда испанской Примеры не может похвастаться подобной серией, что делает достижение "Реала" уникальным в истории турнира.