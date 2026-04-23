23 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
23 Апреля 2026 04:09
42
"Реал" продлил уникальную победную серию по вторникам

Мадридский "Реал" установил уникальное достижение в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, команда обыграла "Алавес" со счетом 2:1 и продлила свою необычную серию побед.

Этот матч стал уже 15-м для "Реала" в Ла Лиге, сыгранным во вторник, и во всех этих встречах мадридцы одержали победы. Таким образом, клуб сохраняет 100-процентный результат в матчах чемпионата, проведенных в этот день недели.

Отметим, что ни одна другая команда испанской Примеры не может похвастаться подобной серией, что делает достижение "Реала" уникальным в истории турнира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал Сосьедад" установил антирекорд сезона по автоголам
07:05
Мировой футбол

"Реал Сосьедад" установил антирекорд сезона по автоголам

Баски чаще всех поражают собственные ворота в Ла Лиге

Дочь Марадоны расплакалась на суде по делу о смерти отца
05:23
Мировой футбол

Дочь Марадоны расплакалась на суде по делу о смерти отца

Эмоциональное выступление Джаннины вызвало резонанс в ходе процесса
Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"
02:16
Мировой футбол

Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"

Юный вингер продолжает впечатлять результативностью в Ла Лиге
"Спортинг" сыграл вничью с "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии
02:06
Мировой футбол

"Спортинг" сыграл вничью с "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии

Лиссабонцы удержали преимущество, добытое в первой встрече

"Лацио" обыграл "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии
02:01
Мировой футбол

"Лацио" обыграл "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии

Римляне оказались сильнее в напряженной серии после ничьей в основное время

"Барселона" обыграла "Сельту" благодаря голу Ямаля
01:52
Мировой футбол

"Барселона" обыграла "Сельту" благодаря голу Ямаля - ВИДЕО

Автор победного мяча покинул поле из-за травмы

Самое читаемое

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"