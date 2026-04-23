Дочь Марадоны расплакалась на суде по делу о смерти отца

В Аргентине продолжаются судебные слушания по делу о смерти легендарного футболиста Диего Марадона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Derby.it, во время очередного заседания не сдержала эмоций дочь футболиста - Джаннина Марадона, которая расплакалась прямо в зале суда.

По ее словам, она стала жертвой манипуляций со стороны медицинского персонала: "Чувствую себя идиоткой. Манипуляция была тотальной и ужасной. Я доверяла этим людям, а они оставили моего сына без дедушки".

Напомним, что следствие рассматривает версию врачебной халатности как возможную причину смерти Марадоны в ноябре 2020 года. Легендарный аргентинец был одной из главных звезд мирового футбола, дважды выводя сборную своей страны в финал чемпионата мира.