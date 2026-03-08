"Реал" продолжает следить за звездой "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер остается в сфере интересов мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг аргентинского футболиста.

По данным источника, "Ливерпуль" ведет переговоры о продлении контракта с чемпионом мира, однако будущее игрока на "Энфилде" пока остается неопределенным. Не исключено, что "Реал" попытается приобрести Мак Аллистера уже ближайшим летом.

В текущем сезоне аргентинец провел 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 85 млн евро.