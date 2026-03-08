8 Марта 2026
RU

"Реал" продолжает следить за звездой "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
8 Марта 2026 12:34
12
"Реал" продолжает следить за звездой "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер остается в сфере интересов мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский клуб продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг аргентинского футболиста.

По данным источника, "Ливерпуль" ведет переговоры о продлении контракта с чемпионом мира, однако будущее игрока на "Энфилде" пока остается неопределенным. Не исключено, что "Реал" попытается приобрести Мак Аллистера уже ближайшим летом.

В текущем сезоне аргентинец провел 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 85 млн евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола дисквалифицирован на два матча
12:59
Мировой футбол

Гвардиола дисквалифицирован на два матча

Тренер "Манчестер Сити" получил шестую желтую карточку в сезоне

Ямаль возглавил рейтинг лучших игроков Ла Лиги
11:46
Мировой футбол

Ямаль возглавил рейтинг лучших игроков Ла Лиги

В топ-3 также вошли Мбаппе и вратарь "Барселоны" Гарсия
"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"
11:13
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов выложить 80 млн евро за защитника "Ноттингем Форест"

Мерсисайдцы нацелились на бразильца Мурилло

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри
10:56
Мировой футбол

Винисиус может уйти из "Реала" из-за Родри

Бразильский форвард недоволен планами мадридского клуба

Юлиан Брандт покинет дортмундскую "Боруссию" после сезона‑2025/26
09:20
Мировой футбол

Юлиан Брандт покинет дортмундскую "Боруссию" после сезона‑2025/26

Брандт — обладатель Кубка и Суперкубка Германии в составе "Боруссии"
Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона
07:14
Мировой футбол

Голкипер "Лацио" выбыл до конца сезона

В ближайшее время ему предстоит артроскопическая операция

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце