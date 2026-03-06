7 Марта 2026
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "ПСЖ"

6 Марта 2026 23:59
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "ПСЖ"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания флангового нападающего "ПСЖ" Брэдли Баркола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, английский клуб может попытаться приобрести французского вингера в случае, если "Барселона" выкупит Маркуса Рэшфорда, который в настоящее время выступает за каталонцев на правах аренды.

По информации источника, Баркола является одним из главных кандидатов на замену английскому форварду. Кроме него, "Манчестер Юнайтед" рассматривает еще несколько вариантов усиления атаки. В список возможных трансферных целей входят Ян Диоманде из "РБ Лейпциг", Хесус Родригес из "Комо", Мартиаль Годо из "Страсбурга" и Илиман Ндиайе из "Эвертона".

В текущем сезоне Баркола провел 35 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив девять голов и сделав пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет около 70 миллионов евро.

