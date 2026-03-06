Юрген Клопп может возглавить "Атлетико" после отказа "Реалу"

Мадридский "Атлетико" определил Юргена Клоппа в качестве приоритетной цели на пост главного тренера в случае ухода Диего Симеоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, руководство клуба начало подготовку к завершению 15-летнего цикла аргентинского специалиста по окончании текущего сезона.

Клопп ранее отклонил предложение мадридского "Реала". По информации инсайдеров, немецкий тренер отказался от работы в "королевском клубе" из-за нежелания управлять коллективом с высоким уровнем эго игроков, что противоречит его подходу к построению системных проектов. Проект "Атлетико" привлекает Клоппа возможностью создать команду, способную на равных конкурировать с лидерами Ла Лиги за счет дисциплины и интенсивного стиля игры.

На данный момент Клопп занимает должность руководителя футбольного направления в системе "Ред Булла", однако пункт в его контракте допускает возвращение к тренерской деятельности. Помимо немца, в шорт-лист мадридцев входят Арда Туран, успешно возглавляющий донецкий "Шахтер", а также Филипе Луис и Габи. Решение о будущем тренерском штабе будет принимать новый мажоритарный акционер клуба — компания "Аполло", нацеленная на обновление спортивной философии "матрасников".